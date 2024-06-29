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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الانواء الجوية: سجلنا انخفاضاً بالحرارة خلال الايام السابقة والمنخفضات الجوية تزداد بتموز

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فى :أخبار عــامة
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الانواء الجوية: سجلنا انخفاضاً بالحرارة خلال الايام السابقة والمنخفضات الجوية تزداد بتموز

سجلت هيئة الانواء الجوية انخفاضاً بدرجات الحرارة خلال الايام السابقة، لافتة إلى ان المنخفضات الجوية تزداد في شهر تموز.

وقال عامر الجابري مدير اعلام الانواء الجوية لوكالة {الفرات نيوز}: “لم نؤشر ارتفاعاً بدرجات الحرارة حتى هذه اللحظة وهي ضمن معدلاتها الطبيعية حتى اننا نسجل انخفاضاً عن الايام السابقة”.

وتابع، ان “كان هنالك ارتفاع بالايام المقبلة فهو امر طبيعي لان تعمق المنخفضات الجوية يزداد في شهر تموز، والعاصمة تسجل اليوم ٤٦ درجة وهذه تعتبر درجات حرارية ضمن معدلاتها الطبيعية”.

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