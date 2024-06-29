الانتخابات الرئاسية الإيرانية تنتقل لجولة ثانية بين بزشكيان وجليلي

أعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية عن جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بعد عدم حسمها في الجولة الأولى.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة التابعة لوزارة الداخلية، محسن إسلامي، اليوم السبت (29 حزيران 2024) أن “أياً من المرشحين لم يتمكن من الفوز بالغالبية المطلقة من الأصوات”.

بذلك انتقل المرشحان الأولان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى جولة ثانية تقام يوم الجمعة المقبل الـ 5 من تموز.

المتحدث أعلن النتائج الأولية النهائية للجولة من الاقتراع التي شملت 24 مليوناً و535 ألفاً و185 صوتاً، والتي جاءت على النحو التالي:

مسعود بزشكيان 10 ملايين و415 ألفاً و991 صوتاً

سعيد جليلي 9 ملايين و473 ألفاً و289 صوتاً

محمد باقر قاليباف 3 ملايين و383 ألفاً و340 صوتاً

مصطفى بورمحمدي 206 آلاف و397 صوتاً

الانتخابات الرئاسية كانت مقررة في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 حزيران بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وسبعة مرافقين له، أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في تحطم مروحية بشمال غرب البلاد في 19 أيار.

وتنافس في الجولة الأولى 4 مرشحين وهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي الذي قاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، والنائب ووزير الصحة السابق مسعود بزشكيان، ومصطفى بورمحمدي الذي تولي مناصب أمنية وحقائب وزارية في عدة حكومات، في حين انسحب مرشحان هما أمير حسين غازي زادة هاشمي وعلي رضا زاكاني.

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