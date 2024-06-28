لايوجد مايعرقلها.. الغلاي: المفوضية جاهزة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها

قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، إن المفوضية جاهزة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان وفق موعدها المحدد والمعلن من قبل رئاسة إقليم كردستان.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب اعلن في مؤتمر صحافي بمدينة أربيل، اول امس ، إن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني حدد الـ 20 من أكتوبر/تشرين الاول المقبل موعداً جديداً للانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، مشدداً على ان هذا الموعد الجديد يحظى بإجماع الجهات السياسية جميعها .

وأضاف شهاب أن “القرار سينشر في جريدة إقليم كوردستان الرسمية (وقائع كوردستان) وينفذ منذ اليوم الأول لصدوره ، مؤكداً على الأطراف السياسية في الإقليم التعاون مع المفوضية لإجراء الانتخابات”.

المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اشارت إلى أنه لا يوجد لدى المفوضية ما يعرقل العملية الانتخابية.

موضحة ، أن “جميع كوادر المفوضية مستمرة في أعمالها لإكمال كل الإجراءات الفنية واللوجستية لإنجاح العملية الانتخابية في الإقليم”، مضيفة “لا نعتقد أن هناك أي مبررات قد تدفع نحو تأجيل جديد لهذه الانتخابات ، ونحن جاهزون لها وسوف تكون بأفضل صورة على مختلف الجوانب”.

وكان تحديد الموعد الجديد للانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان قد تلقى ترحيباً محلياً ودولياً.

وكانت آخر انتخابات تشريعية في إقليم كوردستان أجريت عام 2018 وتمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً كانت مجموع المقاعد في دورته السابقة ، بينما حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير التي حصلت على 12 مقعداً، و8 مقاعد لحركة الجيل الجديد ، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية ، بينما حصل الحزب الشيوعي الكوردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد و5 مقاعد.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات إقليم كوردستان نحو 4 ملايين و600 ألف شخص، يتوزعون على أربع دوائر انتخابية لانتخاب 100 نائب في برلمان الإقليم في دورته الحالية ، الذي يتمتع بمحافظاته الاربعة (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)، بحكم شبه مستقل عن بغداد ، وفقاً للدستور الذي أقرّ عام 2005 عقب سقوط النظام السابق .

وينص قانون الانتخابات في إقليم كوردستان على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد في هذه الدورة ، وتراقبها بعثة الأمم المتحدة ، دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات.

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