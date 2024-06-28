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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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في قرار مفاجئ.. النمسا تتحرك لإعادة عراقيين

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فى :أخبار عــامة
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في قرار مفاجئ.. النمسا تتحرك لإعادة عراقيين

كشف المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم الجمعة، ان بلاده تؤيد ترحيل المهاجرين إلى سوريا وأفغانستان والعراق “إذا سنحت الفرصة”.
وتطالب النمسا بترحيل السوريين والأفغان والعراقيين الذين ينتهكون شروط الحماية ويتورطون في أعمال عنف.

وأضاف ان “هذا ليس موقف النمسا فقط، بل موقف 15 بلداً في الاتحاد الأوروبي”، لافتا الى ان “ذلك سيوجّه ضربة للجريمة المنظمة ونعمل جاهدين لإبقاء هذا الأمر ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي”.

وتعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي، هي الأولى بعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي تقدمت فيها الأحزاب اليمينية، حيث تشكل الهجرة أحد القضايا الرئيسية على جدول أعمالها.

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