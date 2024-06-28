تعطيل الدوام الرسمي 3 أيام خلال تموز المقبل في عموم البلاد

أعلنت الحكومة العراقية، عن جدول العطل الرسمية لشهر يوليو 2024 وفقا لقانون العطلة العراقية، والتي تشمل اقليم كوردستان.

ووفقا لهذا الإعلان، ستتضمن العطل الرسمية الآتية:

1. يوم 7 يوليو/ تموز – عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

2. يوم 14 يوليو/ تموز – عطلة رسمية بمناسبة إعلان الجمهورية العراقية.

3. يوم 16 يوليو/ تموز – عطلة رسمية في اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء.

وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك عطلات دينية أخرى لدى الصابئة والإيزيديين:

– عطلة سبأ لمدة أربعة أيام، تبدأ في يوليو/ تموز للاحتفال بالعيد العظيم.

– عطلة إيزيدية من 20 إلى 21 يوليو/ تموز، بمناسبة عيد الصيف.

يشمل هذا الإعلان جميع مناطق العراق بما في ذلك إقليم كوردستان.

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