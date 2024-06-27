زراعة أربيل: دعم حكومة إقليم كوردستان للقطاع الزراعي ساهم في زيادة الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي

أكد مدير المديرية العامة لزراعة أربيل، هيمن سيد مراد، اليوم الخميس، بأن السياسة الرشيدة للكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان والداعمة للقطاع الزراعي، نجحت وساهمت في تطوير هذا القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية المحلية.

وقال سيد مراد لـ(باسنيوز) “ان الكابينة التاسعة استطاعت ان تجد أسواق داخلية وخارجية لمنتجات المزارعين، ما ساهم في تطوير القطاع الزراعي ودفع الفلاحين لزيادة انتاجهم لمعرفتهم بأن هناك فرص تسويق مضمونة لمنتجاتهم الزراعية”.

واضاف “لقد كانت الحكومات العراقية السابقة تستلم 110 الاف طن من محصول القمح من فلاحي إقليم كوردستان لكن بسبب الاصرار والتخطيط من جانب حكومة الإقليم سلمنا 228 ألف طن من القمح للحكومة الاتحادية”.

موضحاً بانه “في السابق كان لدينا سايلو واحد في أربيل لذلك لم نتمكن من استلام كميات كبيرة من القمح لكن مع تشغيل سايلو قوشتبه الذي بني في عهد الكابينة التاسعة فأننا الآن بإمكاننا استلام كميات أكبر من المزارعين، فهذا السايلو لديه قدرة تخزينية تصل الى حوالي 40 ألف طن”.

مشدداً على ان” السياسة الرشيدة التي يتبعها رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لدعم القطاع الزراعي كانت ناجحة تماماً، كما ان منتجات الفلاحين أصبحت تلبي الاحتياجات المحلية وهي تزداد يوما بعد يوم”.

وأشار سيد مراد الى ان حكومة إقليم كوردستان، قد بنت العديد من السدود والبرك المائية بمختلف مناطق إقليم كوردستان، واخرها كان سد چمرگە الذي افتتحه رئيس الحكومة مسرور بارزاني قبل يومين، حيث سيفيد القطاع الزراعي كما سيساهم في تطوير الثروة الحيوانية”.

كما أكد مدير المديرية العامة لزراعة أربيل بأن “الإنتاج المحلي الزراعي في ازدياد يومي وقد تطور القطاع الزراعي وهناك نمو ملحوظ بالثروة الحيوانية في عهد الكابينة التاسعة بالإضافة الى إنشاء عدد من المعامل وتشغيلها”.

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