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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

المفوضية تمدد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات برلمان كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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المفوضية تمدد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات برلمان كوردستان

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات برلمان كوردستان.

وقالت المفوضية في بيان، بأنه نظرا لتحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الاول 2024 وجه رئيس الادارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي تمديد مدة تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كوردستان 2024.

واضافت ان “التمديد سيكون لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 4-7-2024”.

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