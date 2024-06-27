يونيو 27, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رومانوسكي ترحب بإعلان موعد انتخابات برلمان كوردستان وتدعو لضمان نزاهتها

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فى :أخبار عــامة
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رومانوسكي ترحب بإعلان موعد انتخابات برلمان كوردستان وتدعو لضمان نزاهتها

أبدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، اليوم الخميس، ترحيبها بقرار رئاسة إقليم كوردستان بتحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وذكرت رومانوسكي في تدوينة على منصة “إكس”: ” نرحب بإعلان إجراء انتخابات إقليم كوردستان العراق في العشرين من تشرين الأول، وندعو حكومة إقليم كوردستان بضمان نزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها. نبارك لـرئيس إقليم كوردستان على جهوده”.

واضافت “لقد تأجلت الانتخابات مراراً وتكراراً، ومن أجل إقليم كوردستان عراقي ديمقراطي، نأمل ألا يكون هناك أي تأجيل”.

وكان المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب قد اعلن في مؤتمر صحفي في وقت سابق أمس الاربعاء، بأن نيجيرفان بارزاني قد وقع أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان.

وأضاف انه بموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر رئيس إقليم كوردستان تحديد يوم (20 تشرين الأول/اكتوبر 2024) المقبل موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

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