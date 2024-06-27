رومانوسكي ترحب بإعلان موعد انتخابات برلمان كوردستان وتدعو لضمان نزاهتها

أبدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، اليوم الخميس، ترحيبها بقرار رئاسة إقليم كوردستان بتحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وذكرت رومانوسكي في تدوينة على منصة “إكس”: ” نرحب بإعلان إجراء انتخابات إقليم كوردستان العراق في العشرين من تشرين الأول، وندعو حكومة إقليم كوردستان بضمان نزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها. نبارك لـرئيس إقليم كوردستان على جهوده”.

واضافت “لقد تأجلت الانتخابات مراراً وتكراراً، ومن أجل إقليم كوردستان عراقي ديمقراطي، نأمل ألا يكون هناك أي تأجيل”.

نرحب بإعلان إجراء انتخابات إقليم كوردستان العراق في العشرين من تشرين الأول، وندعو حكومة إقليم كوردستان العراق بضمان نزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها. نبارك لـ @IKRPresident على جهوده. لقد تأجلت الانتخابات مراراً وتكراراً، ومن أجل إقليم كوردستان عراقي ديمقراطي، نأمل ألا يكون هناك أي… — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) June 27, 2024

وكان المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب قد اعلن في مؤتمر صحفي في وقت سابق أمس الاربعاء، بأن نيجيرفان بارزاني قد وقع أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان.

وأضاف انه بموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر رئيس إقليم كوردستان تحديد يوم (20 تشرين الأول/اكتوبر 2024) المقبل موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

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