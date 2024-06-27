وزير داخلية كوردستان: اغلب المشاكل بين أربيل وبغداد في طريقها للحل

لن يتم اغلاق مخيمات النازحين في 30 تموز

أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، اليوم الخميس، بان اغلب المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد في طريقها للحل خصوصاً بعد الزيارة الأخيرة لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى العاصمة العراقية، مشيرا الى ان المخيمات التي يتواجد فيها النازحون لن تغلق في 30 تموز/يوليو المقبل.

وقال احمد في مؤتمر صحفي: “بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حكومة إقليم كوردستان الى بغداد، دخلت العلاقات بين أربيل وبغداد مرحلةً جديدة، واعتقد بأنه سيتم حل جميع المشاكل العالقة في وقت قريب، وخصوصاً مسالة الرواتب والموازنة، وحالياً يتم ارسال الرواتب بطريقة اكثر تنظيماً من السابق”.

مؤكداً بأن “هناك أيضا قضايا أخرى مثل مسألة تصدير النفط والمادة 140، وهي من أولويات رئيس الحكومة، وسيتم اتخاذ خطوات جيدة بشأنها في المستقبل القريب”، مردفاً بأنه “سيتم حل جميع القضايا العالقة عن طريق الدستور، فتنفيذ ما جاء به الدستور يعني حماية سيادة العراق”.

موضحاً ، إن ” تطبيق الدستور سيعود بالنفع على جميع المحافظات العراقية وإقليم كوردستان ، ويحقق الأمن والاستقرار والعدالة في توزيع الثروات كما يحقق المشاركة السياسية الفاعلة لجميع المكونات، لذلك نعتقد أنه إذا تم تطبيق الدستور فإن الحكومة الاتحادية ستحقق النجاح”.

وابدى وزير الداخلية عن ترحيبه بمرسوم رئاسة الإقليم بخصوص اجراء انتخابات برلمان كوردستان في 20-10-2024 مبيناً بأن حكومة الاقليم جاهزة لاجراء الانتخابات منذ عامين.

وفيما يتعلق بالمخيمات التي تأوي النازحين قال “اننا مع العودة الطوعية للنازحين، ولكن لم ولن نكون جزءاً من العودة القسرية لهم”، مؤكداً بأنه “لن يتم اغلاق مخيمات النازحين في 30 تموز/يوليو المقبل”.

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