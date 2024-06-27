منظمة أميركية: الجيش التركي نقل 300 دبابة لقرى بدهوك تمهيداً لعملية عسكرية

أعلنت منظمة السلام العالمي الأميركية (CPT) أن القوات التركية نقلت أكثر من 300 دبابة خلال الأيام الـ 10 الماضية إلى قرى في محافظة دهوك، وتستعد لتنفيذ عملية عسكرية.

فريق كوردستان العراق للمنظمة، أشار في تقرير إلى أن “الجنود الأتراك شوهدوا وهم يتحركون سيراً على الأقدام في قرى كيسته، آردنا، جلكي، بابيري، أوره، سرَرو في ناحية كاني ماسي”

منظمة CPT التي تعني بالانتهاكات التركية والإيرانية وتسجّل الضحايا الذين يسقطون جراءها، ذكرت أن “تحرك القوات التركية أثار الذعر بين أهالي القرى في تلك المناطق التي لا يمكنهم رعي مواشيهم والزراعة”.

من جانبه، قال عضو فريق المنظمة كامران عثمان، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “الجيش التركي بدأ في 28 كانون الثاني 2024 شق طريق عسكري بين النقاط والمقرات التي أنشأتها عام 2021 في منطقة برواري بالا التابعة لناحية كاني ماسي”، موضحاً أن “الطريق يمتد بعمق 9 كيلومترات في أراضي إقليم كوردستان”.

وأضاف أن الجيش التركي ردّ على إنشاء قوات حرس الحدود العراقية مقرين قضاء باتيفا في نيسان، بـ “التحرك عسكرياً إلى داخل القرى في شرق قضاء باتيفا وقرى برواري بالا”.

كامران عثمان رأى أن بناء المقرين العسكريين العراقيين “أثار قلق” تركيا، على الرغم من أن مئات من أهالي قرى كشان، شيلان وبانكي وقرى أخرى “تمكنوا من العودة إلى قراهم وإعمارها بعد تشرّد دام 13 عاماً”.

بشأن طبيعة تحركات القوات التركية، بيّن أنها “نقلت 300 دبابة ومدرعة خلال الأيام الـ 10 الماضية إلى قرى أوره، سرَرو، آردنا، كيسته، جلكي وبابيري. ومنذ ثلاثة أيام يتنقل نحو 1000 جندي بين مقر كري باروخ (وهو الأكبر الذي أنشأته تركيا في إقليم كوردستان منذ 1997) وجبل متين خلف منطقة بامرني”.

المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن الجيش التركي “أقام نقطة تفتيش بين قريتي بابيري وكاني بالافي منذ صباح يوم 25 حزيران، وبطالب أي مدني يتحرك في المنطقة بإبراز هوية تعريفية عراقية ويسمح له بالمرور بعد تدقيقها”.

CPT رأت أن من أهداف تركيا من مناورتها الحالية “الوصول إلى جبل حوت طبق في ناحية شيلادزي، ثم احتلال سلسلة جبال كارا بالكامل، وبذلك ستفقد حكومة إقليم كوردستان 70-75% من الأراضي الخاضعة لسلطتها في محافظة دهوك”.

وحذّر كامران عثمان من أن نجاح العملية التركية يعرّض العشرات من القرى والنواحي إلى النواحي ويشرد المئات من الأهالي والمواطنين المدنيين، كما أن “جزءاً مهماً من أرضي إقليم كوردستان سيقع بيد الجيش التركي، ومن الصعب أن يعود لسيطرة حكومة إقليم كوردستان والعراق مرة أخرى”.

وشن الجيش التركي خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، 833 هجومًا وعملية قصف على أراضي إقليم كوردستان، أسفرت عن مقتل 8 مواطنين”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية