املاً في ان تكون نزيهة وشفافة.. الديمقراطي الكوردستاني: سنبدأ في التحضير للانتخابات البرلمانية

أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الأربعاء، البدء بالاستعدادات لخوض انتخابات برلمان كوردستان ، وذلك بعد تحديد رئاسة الإقليم يوم 20 تشرين الأول/اكتوبر المقبل موعداً لإجرائها.

وذكر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في بيان ” “جماهير كوردستان الأعزاء، بذل حزبنا منذ عام 2022 جهوداً حثيثة لاتخاذ ما يلزم لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان قبل انتهاء التوقيتات القانونية، لكن للأسف تم اختلاق العديد من العقبات وقد عادت بالضرر على العملية السياسية والقانونية في إقليم كوردستان وكانت لها انعكاسات وتبعات سلبية على سلطات إقليم كوردستان وحقوقه، وحاولنا بعد ذلك إحالة المقترحات إلى البرلمان المنتخب من أجل معالجة هذا الامر قانونياً ولكن تمت عرقلة ذلك أيضاً”.

وأضاف “لذلك أعلن حزبنا بتاريخ 18 -3- 2024، موقفه لجماهير كوردستان المناضلة، مع الإشارة وتسليط الضوء على النواقص وغياب أسس العدالة التي كانت تعترض العملية، سواء ما يتعلق منها بحقوق المكونات أم مشكلة البصمة للناخبين ومحاولات حرمان مئات الآلاف من الأشخاص من حقهم في التصويت، وهذه الأمور رافقتها العديد من المسائل المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية، وبعد إبداء موقف الحزب تمت معالجة البعض من هذه الملاحظات فيما لا تزال البقية في طور الحل”.

وأوضح المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني بأنه “على الرغم من أن المعالجات لم تكن بنسبة 100%، إلا انه تم استرداد بعض حقوق مكونات كوردستان، وتسوية جزء لا بأس به من المسائل الأخرى، ولذلك وبعد إعلان موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان من قبل رئيس الإقليم، فأن حزبنا سيبدأ بالاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية، ونأمل بأن تسير العملية بشكل ديمقراطي ونزيه وشفاف، وتصب نتائجها في مصلحة شعب كوردستان”.

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