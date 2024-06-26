دلشاد شهاب: لم نجلب أي نازحٍ بالقوة إلى الإقليم ولن نعيد أحداً قسراً

أكّد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن النازحين ضيوفٌ لدى الإقليم، وجاؤوا بسبب ظروفٍ غير مرغوبٍ فيها ضمن مناطقهم.

وخلال مؤتمرٍ صحفي عقده شهاب اليوم الأربعاء، قال: يجب على الجميع أن يعلم ويتذكّر بأن إقليم كوردستان فتح أبوابه أمام النازحين من أجزاء العراق المختلفة في أصعب الظروف التي كان يمرُّ بها الإقليم، من تهديد الإرهاب والضغوط الاقتصادية الشديدة للغاية.

وأضاف: لم نذهب لنطلب من النازحين القدوم إلى إقليم كوردستان، كان هناك ظرفٌ خارج عن إرادتهم وأُجبِروا للجوء إلى الإقليم، وهذا الأمر غير محبب بالنسبة إليهم، لكنهم مضطرّون.

وتابع: الآن، أكثر من أي وقت مضى، نريد أن تكون ظروف حياة النازحين مناسبة في موطنهم لتأمين عودتهم، وبالنهاية لم نجبر أحداً للقدوم إلى هنا ولن نجبر أحداً على العودة أيضاً.

وزاد: لقد جاؤوا بإرادتهم الحرة ولا يوجد منطق في إقليم كوردستان لمنع عودتهم والوقوف في طريقهم.

وختم حديثه قائلاً: خلال التهديد الإرهابي، لم نغلق أبوابنا أمام النازحين، وفتحنا أذرعنا لعشرات الآلاف منهم دون أي تفتيش؛ فهل من المعقول أن نمنع عودتهم اليوم؟ لقد رحبنا بهم سابقاً وعندما يريدون الرحيل، فسنرحب بهم أيضاً.

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