يونيو 27, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ترحيب أوروبي بتحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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ترحيب أوروبي بتحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان

اعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بقرار رئاسة إقليم كوردستان بتحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سيلر، في تدوينة على منصة “إكس”: “أرحب بإعلان رئاسة حكومة إقليم كوردستان إجراء الانتخابات في 20 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضاف “لقد عملنا بشكل وثيق مع حكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية وجميع الجهات الفاعلة السياسية الكوردية والأمم المتحدة لتحقيق ذلك”، وتابع “ستحظى القرارات السياسية في إقليم كوردستان مرة أخرى بشرعية ديمقراطية كاملة”.

وكان المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب قد اعلن في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم الاربعاء، بأن نيجيرفان بارزاني قد وقع أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان.

وأضاف انه بموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر رئيس إقليم كوردستان تحديد يوم (20 تشرين الأول/اكتوبر 2024) المقبل موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

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