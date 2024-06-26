ترحيب أوروبي بتحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان

اعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بقرار رئاسة إقليم كوردستان بتحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سيلر، في تدوينة على منصة “إكس”: “أرحب بإعلان رئاسة حكومة إقليم كوردستان إجراء الانتخابات في 20 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضاف “لقد عملنا بشكل وثيق مع حكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية وجميع الجهات الفاعلة السياسية الكوردية والأمم المتحدة لتحقيق ذلك”، وتابع “ستحظى القرارات السياسية في إقليم كوردستان مرة أخرى بشرعية ديمقراطية كاملة”.

أرحب بإعلان رئاسة حكومة إقليم كردستان إجراء الانتخابات في 20 تشرين الأول/أكتوبر، لقد عملنا بشكل وثيق مع حكومة الإقليم والحكومة الفدرالية وجميع الجهات الفاعلة السياسية الكردية والأمم المتحدة لتحقيق ذلك. ستحظى القرارات السياسية في إقليم كوردستان مرة أخرى بشرعية ديمقراطية كاملة. — 🇪🇺 🇮🇶 Thomas Seiler (@EUAmbIraq) June 26, 2024

وكان المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب قد اعلن في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم الاربعاء، بأن نيجيرفان بارزاني قد وقع أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان.

وأضاف انه بموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر رئيس إقليم كوردستان تحديد يوم (20 تشرين الأول/اكتوبر 2024) المقبل موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية