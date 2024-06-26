تجارة كوردستان: الكابينة الوزارية التاسعة انجزت بناء ثلاث صوامع كبيرة والعمل جار لبناء الرابع

افاد مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، اليوم الأربعاء، بالانتهاء من بناء ثلاث صوامع كبيرة (سايلو) لخزن الحبوب، مشيرا الى ان العمل مستمر لإنشاء صومعة كبيرة أخرى في مدينة حلبجة.

وقال شيخ كامل لـ(باسنيوز): “في اطار دعم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني واهتمامه بالقطاع الزراعي وعمله على تنويع الموارد الاقتصادية لإقليم كوردستان، وبعد الانتهاء من بناء ثلاث صوامع كبيرة خلال الكابينة الوزارية التاسعة، يجري العمل حالياً على بناء صومعة رابعة في مدينة حلبجة وسيستغرق إنجازها حوالي عام ونصف”.

وأضاف، ان ” بناء هذه الصوامع سيكون لها تأثير كبير على الأمن الغذائي في الحاضر والمستقبل، لأنها ستحمي الإنتاج المحلي وتمكن المزارع من ضمان حماية انتاجهم الزراعي”.

يذكر ان الصوامع الثلاث التي تم بناؤها في العاصمة أربيل ودهوك والسليمانية، تصل طاقاتها الاستيعابية الى 120 الف طن من الحبوب، كما تحوي كل منها 8 مستودعات لخزن القمح عند الضرورة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد افتتح في مراسم خاصة جرت يوم امس الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2024، سايلو قضاء قوشتبه في محافظة أربيل، وذلك في خطوة جديدة أخرى تهدف لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين في الإقليم.

وتفقد رئيس الحكومة، خلال المراسم، أقسام السايلو، واستمع إلى شرح مفصل من قبل المسؤولين عن سير عملية استلام القمح من المزارعين.

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