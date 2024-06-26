“خيانة زوجية” تقود لجريمة بشعة في تلكيف

ألقت قوة أمنية القبض على متهمين بجريمة قتل في قضاء تلكيف في محافظة نينوى.



وذكر بيان لوزارة الداخلية ان “قسم شرطة تلكيف تمكن من كشف جريمة قتل احد المواطنين والقى القبض على الجناة خلال اقل من ست ساعات بعد وقوع الجريمة”.

وبين انه “وبعد اجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الأدلة تبين ان المتهم قام بارتكاب الجريمة بالتعاون مع زوجة المجنى عليه بعد اكتشاف وجود علاقة وخيانة زوجية بين زوجة المجنى عليه والمتهم”.

ولفت البيان الى “تدوين اقوال المتهمين بالاعتراف وصدقت قضائياً وتمت احالتهما الى القضاء المختص لتقرير مصيرهما”.

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