يونيو 25, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مرشح لرئاسة إيران يثير الجدل بصورة مع صدام حسين

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فى :أخبار عــامة
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مرشح لرئاسة إيران يثير الجدل بصورة مع صدام حسين

أثار المرشح الرئاسي للرئاسة الإيرانية، بور محمدي، الجدل بنشر صورة تجمعه برئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.

ونشر المرشح الرئاسي للرئاسة الإيرانية، بور محمدي، عبر حسابه في موقع X ، صورة قديمة له مع رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، وكتب تعليقا عليها بأنه “طالب بحقوق الشعب الإيراني بحزم.

الصورة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، حيث اعتبر البعض ذلك خطوة جريئة تعبر عن مواقف سابقة للمرشح، بينما انتقدها آخرون.

ليرد “بور محمدي” عبر نشره صورة ثانية لوزير الخارجية الإيراني الأسبق جواد ظريف وهو يصافح صدام حسين.

تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه الساحة السياسية الإيرانية حملة انتخابية متصاعدة تمهد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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