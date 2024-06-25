أمن إقليم كوردستان: القبض على مهربين متورطين بقضية غرق قارب المهاجرين قبالة إيطاليا

‌أعلن جهاز أمن إقليم كوردستان القبض على 4 من كبار مهربي البشر المتورطين في قضية غرق قارب المهاجرين قبالة السواحل الإيطالية.



وأشار بيان لمجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، إلى إنه بعد التحقيق وجمع المعلومات عن المشتبه في تهريب مواطني إقليم كوردستان إلى السواحل الإيطالية، والذي تسبب في غرق قاربهم ومصرع أكثر من 64 مواطناً، تمكنت قواتها اليوم وبـ “أمر من قاضي الآسايش من القبض على أربعة من كبار مهربي البشر بأسماء (ح، ح، أ)، (ب، ق، م)، (م، ي، أ)، (د، أ، ق)”.

وطمأن الجهاز المواطنين في إقليم كوردستان بأن تحقيقاته ومتابعاته “مستمرة وسيتم القبض على أي شخص آخر يرد اسمه ومتورط في الاتجار بالبشر داخل إقليم كوردستان أو خارجه وتقديمه إلى العدالة”.

ولفت إلى أن توقيف المتهمين تم بموجب القانون رقم 28 لسنة 2012 واستمرار التحقيق في ملفاتهم.

بعد مرور نحو أسبوع على تحطم قارب بحمل مهاجرين إلى إيطاليا، لا تزال جهود البحث عن الضحايا وأغلبهم من الكورد مستمرة، وقد فقد أكثر من 60 منهم بينهم 26 طفلاً.

كان الأسبوع الماضي كارثياً لمن حاول من المهاجرين الوصول إلى أوروبا باستخدام القوارب، وقد تم العثور على 12 من ركاب القارب أحياء في مياه إقليم كالابريا الإيطالي.

أحد الذين تم العثور عليهم فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى، وعثر على ستة غرقى، ويجد 26 طفلاً بين المفقودين الذين يقال إن عددهم يتراوح بين 60 و66 شخصاً. أغلب ركاب القارب المنكوب كورد من جنوب وشرق كوردستان، وبعضهم عوائل كاملة معهم أطفال رضع.

في منطقة لامبيدوسا الإيطالية تم العثور على قارب على متنه 55 راكباً كلهم أحياء، إلى جانب 10 أموات، وكل ركاب القارب رجال وتقول المصادر الرسمية الإيطالية إنه يبدو أنهم بنغلاديشيون وباكستانيون.

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