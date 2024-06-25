محور المقاومة في العراق: سنكون أول الناس على جبهة لبنان اذا اندلعت الحرب

أكدت كتائب سيد الشهداء، اليوم الثلاثاء، أن قوات محور المقاومة من جميع الدول ستشارك على جبهة لبنان في حال اندلاع الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي، في حديث للسومرية نيوز، انه “رغم ثقتنا بالاخوة في جنوب لبنان بأنهم قادرون على صد أية حماقة للكيان الصهيوني، لكن اذا كانت هناك حاجة لوجودنا في لبنان سنكون اول من يلبي هذه الدعوة، وسنقاتل من اجل الشعوب العربية والإسلامية”.

وأشار الى ان “محور المقاومة بالكامل في اليمن ولبنان والعراق وحتى المقاومة الفلسطينية ستكون جاهزة على الخط رغم ظروفها الصعبة، وقد يكون هناك ترسيم جديد للمعادلة الإقليمية”.

وتترقب الأوساط العالمية والإقليمية إمكانية تطور الوضع في الجنوب اللبناني مع تصاعد الوعيد الإسرائيلي في شن الحرب على حزب الله اللبناني في الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة.

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