سفير هولندا في العراق: حريصون على مواصلة تعزيز التعاون مع حكومة إقليم كوردستان

خلال استقباله من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 24 حزيران/ يونيو، سفير المملكة الهولندية لدى العراق هانس ساندي، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال الاجتماع، ثمّن رئيس الحكومة الجهود التي بذلها السفير ساندي خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الثنائية ، مقدماً شكره لهولندا على مساندتها المستمرة في مكافحة إرهابيي داعش ، ودعمها المتواصل للإصلاحات التي تنفذها حكومة الإقليم في مجال التنويع الاقتصادي، ولا سيّما في القطاع الزراعي.

كما تمنى رئيس الحكومة للسفير التوفيق والنجاح في مسيرته الدبلوماسية المستقبلية.

وأكد السفير الهولندي على متانة العلاقات التي تربط إقليم كوردستان وهولندا، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين، معرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز أواصر التعاون مع حكومة الإقليم.

وفي سياق آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعد مناسب من العام الجاري.

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