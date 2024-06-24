تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب للمشاركة في انتخابات برلمان كوردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تمديد موعد تسجيل الراغبين من التحالفات والأحزاب للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق لغاية يوم الخميس المقبل.

وذكر بيان للمفوضية، أنه “تقرر تمديد موعد تسجيل الراغبين من التحالفات والأحزاب ومرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق”.

وأضاف البيان، أن “آخر موعد للتسجيل هو لغاية نهاية الدوام الرسمي في يوم الخميس المقبل الموافق 27 من شهر حزيران الجاري”

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تمديد موعد تسجيل الراغبين من التحالفات والأحزاب للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق لغاية يوم الخميس المقبل.

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