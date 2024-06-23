الرئيس بارزاني يستقبل نائبة السفير والقنصل البريطاني الجديد في إقليم كوردستان

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد 23 حزيران 2024، في مصيف صلاح الدين، القنصل العام البريطاني الجديد في أربيل أندرو ديسلي.

وفي اللقاء الذي حضرته نائبة السفير البريطاني لدى العراق روزي كيف، رحب الرئيس بارزاني بالوفد الضيف، وتمنى التوفيق للقنصل البريطاني الجديد في أربيل في مهمته الجديدة، وأشار أيضاً إلى العلاقات الودية والتاريخية التي تربط شعب كوردستان والمملكة المتحدة، وأعرب عن أمله في أن تستمر العلاقات وتتطور أكثر.

من جانبه شكر القنصل العام البريطاني في أربيل الرئيس بارزاني على موقفه وتحدث عن العلاقات بين شعب وحكومة إقليم كوردستان والمملكة المتحدة وأبدى استعداده لمواصلة هذه العلاقات وتحسينها.

كما تمت مناقشة الوضع السياسي في العراق والمنطقة وصعود الإرهاب، في جانب آخر من اللقاء.

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