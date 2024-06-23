قائممقام شيخان: مشاريع الطرق زادت 100 بالمئة في عهد التشكيلة التاسعة

قال قائممقام قضاء شيخان، سردار شيخ يحيى، إن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ورغم الأزمة الاقتصادية، أولت اهتماماً خاصاً بتطوير وتوفير المزيد من المشاريع الخدمية في شيخان.

مؤكداً أن المشاريع الخدمية تضاعفت عشرة أضعاف في عهد التشكيلة التاسعة.

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، أوضح شيخ يحيى أن عدد المشاريع الخدمية المنفّذة في جميع نواحي شيخان الـ 11، كانت قليلة جداً قبل تولي التشكيلة التاسعة مهامها،

مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ المشاريع في مركز قضاء شيخان حينها كانت 9% فقط.

أما في عهد التشكيلة التاسعة، فأكد قائممقام شيخان أن نسبة تنفيذ المشاريع وصلت إلى 90%، خاصةً في المناطق السكنية.

وأضاف: الموقع الاستراتيجي لشيخان أدى إلى خلق أزمة اقتصادية، لكن التشكيلة التاسعة وخلال 4 أعوام من عهدها أولت اهتماماً أكبر ونفّذت أكثر من 103 مشاريع كبيرة وصغيرة في شيخان و6 نواحي تابعة لها.

وبحسب شيخ يحيى، فإن المشاريع المنفّذة “شملت كافة القطاعات، لا سيما بناء البرك وتطوير القطاع الزراعي، معتبراً أن ذلك كله “سيمهّد لفرص الاستثمار السياحية”.

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