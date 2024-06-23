يشمل الغرامات.. المرور توضح تفاصيل عمل النظام الموحد بين المركز والإقليم

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن التحرك لتفعيل النظام المروري الموحد بين المركز والإقليم، فيما أوضحت تفاصيل النظام.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية المقدم محمد علي الحسون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هناك تنسيقاً مباشراً بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان بشأن النظام المروري الموحد”.

وأضاف، أن “وفداً من الإقليم حضر إلى بغداد، من أجل إعداد نظام مروري موحد، يتم من خلاله تبادل البيانات والمعلومات وإعداد نظام موحد للغرامات وتبادل المعلومات”.

وأوضح، أن “النظام يشمل استحصال الغرامات بشكل فوري من المركبة المخالفة في الإقليم التي تحمل رقم بغداد، حيث يمكن للسائق أن يدفع الغرامة في الإقليم، وكذلك العكس”.

وأشار إلى، أن “قانون المرور ما بين بغداد والإقليم مشابه بشكل كبير جداً، ولكنه يختلف في مبلغ الغرامات”.

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