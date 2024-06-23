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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بعد قطيعة لسنوات.. عودة الحياة لمرآب “باب الطوب” في الموصل

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فى :أخبار عــامة
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بعد قطيعة لسنوات.. عودة الحياة لمرآب “باب الطوب” في الموصل

 أعلنت السلطات المحلية في محافظة نينوى، يوم الاحد، عودة العمل والحياة لمرآب “باب الطوب”، وهو ما سينعش الحياة بأسواق الموصل القديمة.

وكان العمل في المرآب متوقف منذ سيطرة تنظيم داعش على نينوى عام 2014، وحتى قبل عام حين بدأ إعمار المرآب، وفقاً لمصادر محلية.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس لوكالة شفق نيوز، إن “جميع عجلات النقل (الكيات والكوسترات) سيتم نقلها اعتباراً من يوم غد الاثنين إلى الجانب الأيمن من الموصل وتحديدا الى مرآب باب الطوب بعد اعادة اعماره منذ فترة”.

واضاف هريس ان “اعادة الحافلات الصغيرة الى مرآب باب الطوب تبنته ايضا قيادة شرطة نينوى ومديرية مرور نينوى وسيتضمن ذلك توزيع دوريات لضمان تنفيذ المهام ومحاسبة المخالفين”.

وتواجه السلطات المحلية في نينوى بحسب مصادر محلية صعوبة في إعادة الحياة لمرآب باب الطوب في قلب اسواق الموصل القديمة بسبب رفض أصحاب الحافلات الصغيرة من العودة لهذا المرآب.

وتتوقع الحكومة المحلية ان اعادة هذه الباصات الصغيرة الى مرآب باب الطوب سيسهم وبشكل كبير في اعادة الحياة لهذا السوق.

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