زراعة كوردستان: شركتان ستشتريان فائض القمح من المزارعين

أعلن مسؤول في وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، أن شركتين ستشتريان فائض القمح من المزارعين بعد الانتهاء من عملية استلام القمح من المزارعين في الصوامع.

وقال رزكار حمد، مستشار وزارة الزراعة والموارد المائية لـ (باسنيوز)، اليوم السبت: «تم حتى الآن استلام أكثر من 100 ألف طن من القمح في الصوامع».

وأضاف أن «العملية ستستمر شهراً آخر، ثم ستقوم الشركتان اللتان تعاقدنا معهما بشراء فائض القمح من المزارعين».

وأوضح أنه «بعد الانتهاء من العملية سيتم تشكيل لجنة لتحديد كمية وسعر ووقت شراء القمح».

وتمت زراعة مليونين و955 ألف دونم من أراضي إقليم كوردستان بالقمح هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج أكثر من مليون طن من القمح.

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