تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان

حددت وزارة التربية في إقليم كوردستان، اليوم السبت، الخامس شهر أيلول المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه “سيقوم مديرو المراكز التعليمية خلال الفترة من 24 إلى 29 آب/ أغسطس بتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية”.

ونوهت إلى، أنها “قررت تحديد الجدول الأسبوعي للدروس في الفترة من 31 آب/ أغسطس إلى أيلول/ سبتمبر”، مؤكدة أن “يوم الاثنين 1 أيلول/ سبتمبر هو يوم عودة المعلمين إلى المدرسة”.

وأضافت الوزارة، أنه خلال فصل الصيف، سيكون مديرو المدارس في الخدمة يومي الاثنين والخميس.

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