يونيو 22, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
1 مشاهدات

تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان

حددت وزارة التربية في إقليم كوردستان، اليوم السبت، الخامس شهر أيلول المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه “سيقوم مديرو المراكز التعليمية خلال الفترة من 24 إلى 29 آب/ أغسطس بتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية”.

ونوهت إلى، أنها “قررت تحديد الجدول الأسبوعي للدروس في الفترة من 31 آب/ أغسطس إلى أيلول/ سبتمبر”، مؤكدة أن “يوم الاثنين 1 أيلول/ سبتمبر هو يوم عودة المعلمين إلى المدرسة”.

وأضافت الوزارة، أنه خلال فصل الصيف، سيكون مديرو المدارس في الخدمة يومي الاثنين والخميس.

facebookShare on Facebook
Post Views: 7

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi