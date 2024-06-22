تحذير دولي للعراق من “الشمس والإجهاد الحراري”: نعم عمالكم يحتاجون نظام تبريد

دعت منظمة العمل الدولية، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تحديد ساعات العمل وتعديل الأماكن وتوفير مناطق استراحة مظللة وأنظمة تبريد للعمال، إلى جانب تنظيم حملات توعية بشأن الإجهاد الحراري لمواجهة الطقس القاسي في العراق.

وقالت المنسقة القُطرية للمنظمة في العراق مها قطاع، في بيان:

إن العراق واحد من بين أكثر الدول تأثراً بالتغييرات المناخية في المنطقة العربية، تحث منظمة العمل الدولية حكومة العراق ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل على العمل سوية لتحديث الأطر القانونية بالسلامة والصحة المهنية وتطوير الأطر الإجرائية اللازمة للتخفيف من شدة ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف على العمال.

إن الحكومة يجب أن تنشر المعلومات الخاصة بالمخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري بما فيها التركيز على أهمية التدابير الوقائية، وتشجيع أصحاب العمل على توفير تدريب للعمال متعلق بإدارة الإجهاد الحراري وسبل معالجته، كما نحث أصحاب العمل على تعديل أماكن العمل للحد من التعرض للحرارة بما في ذلك توفير مناطق استراحة مظللة وتحسين التهوية وتركيب أنظمة التبريد المناسبة.

الإجهاد الحراري يشكل مصدر قلق كبير في العالم وفي المنطقة العربية وفي العراق على وجه الخصوص لما له من آثار صحية خطيرة على حياة العمال حيث ترتفع درجات الحرارة لتصل الخمسين درجة مئوية خلال أيام من فصل الصيف. ومن أهم الفئات المعرضة للخطر هم العمال في المناطق المكشوفة وبالأخص عمال البناء والزراعة والبنية التحتية وقطاع الخدمات.

إن قانون العمل العراقي النافذ 37 لسنة 2015 وتعليمات متطلبات السلامة والصحة المهنية رقم (12) لعام 2026 يتناول وضع الأطر القانونية لحماية العمال من المخاطر المهنية على وجه العموم، منها ما يتعلق بمسؤولية الحكومة من خلال المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وكذلك تحديد وتقويم المخاطر المهنية الناشئة في مكان العمل ومراقبة العوامل التي تؤثر على صحة وسلامة العمال في بيئة العمل وممارسته ومراقبة صحة العمال وإصابات العمل والأمراض المهنية.

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