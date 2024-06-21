“كاكه حمه”: زيارة نيجيرفان بارزاني لإيران أذابت الجليد بين طهران واربيل

أثنى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود، اليوم الجمعة، على الزيارة التي أجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مؤخراً إلى إيران ولقائه كبار المسؤولين هناك، وأبرزهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقال الحاج محمود المعروف لدى الأوساط الشعبية الكوردية بـ”كاكه حمه” في تصريح لإذاعة “صوت أمريكا” الناطقة باللغة الكوردية، إنه “بعد زيارة نيجيرفان بارزاني إلى إيران، تمكن من إذابة الجليد الذي كان محسوساً في العلاقات بين إيران وإقليم كوردستان لفترة من الزمن”.

وعن لقاء الرئيس نيجيرفان بارزاني بالمرشد الأعلى، قال “كاكه حمه”، إنه “ليس من السهل على بعض رؤساء الدول الأخرى رؤية المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الإيرانية، لكننا شاهدنا كيف تم الترحيب برئيس إقليم كوردستان واستقباله من قبل آية الله علي خامنئي”.

وأضاف أن “كلا من إقليم كوردستان وإيران قد أصبحا يعتقدان أنهما بحاجة إلى بعضهما البعض”.

وكان رئيس اقليم كوردستان العراق قد اجرى في مطلع شهر أيار/مايو الماضي زيارة رسمية الى إيران التقى خلالها المرشد الايراني اية الله علي خامنئي، و الرئيس الإيراني الراحل اية الله إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اضافة الى مسؤولين كبار اخرين.

وأعرب رئيس الإقليم خلال لقائه اية الله خامنئي، عن استعداد إقليم كوردستان ورغبته في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات كافة.

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