إقليم كوردستان ملاذ آمن لما يقرب من مليون نازح ولاجئ

تخصص حكومة إقليم كوردستان 842 مليون دولار سنوياً لتقديم الخدمات للاجئين، حيث يوجد في إقليم كوردستان نحو مليون لاجئ، من بينهم 269.293 لاجئاً من بلدان أخرى خارج العراق.

الاستقرار الامني في إقليم كوردستان دفع الناس من الدول المجاورة ودول أخرى الى اللجوء لاقليم كوردستان، وثقافة الكورد المعروفة بالانسانية وكرم الضيافة جعل اللاجئين يرون إقليم كوردستان ملاذاً آمناً لهم ويشعرون فيه بأمان.

ويعيش في كوردستان 900.467 لاجئاً داخل وخارج المخيمات، ومن بينهم هناك 269.293 لاجئاً من خارج العراق، 251.475 لاجئ سوري، و7.796 لاجئ تركي، و8.357 لاجئ ايراني، و652 لاجئ فلسطيني، بالاضافة الى 10.130 لاجئ من دول أخرى لجأوا الى إقليم كوردستان.

وفي عام 2023، عاد 2097 لاجئاً الى بلدانهم، في جاء قدم 3389 لاجئاً الى إقليم كوردستان.

لطالما كانت أبواب إقليم كوردستان مفتوجة أمام اللاجئين، وقدمت حكومة الاقليم الخدمات المتنوعة لهم، وتقع 80% من تكلفة الخدمات المقدمة للاجئين والنازحين على عاتق حكومة إقليم كوردستان، والتي تبلغ 842 مليون دولار سنوياً.

كما وخصصت حكومة إقليم كوردستان 53 مدرسة للاجئين، ويبلغ عدد الطلاب اللاجئين في إقليم كوردستان 40.410 طالباً.

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