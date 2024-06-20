احتراق وتلف 60 ألف شجرة طبيعية بحريق في السليمانية (صور)

أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخص بتهمة افتعال حريق بمساحة تُقدر بـ500 دونم من الحشائش والنباتات، وإتلاف 60 ألف شجرة طبيعية في قضاء عربت.

وأعربت المديرية عن أسفها في بيان اليوم، بأنه ونتيجة لهذا الحادث في قريتي (ويلاكا ودربندفقاره) في قضاء عربت احترق (500) دونم من الحشائش والنباتات، ووفقا للمعلومات فإن كل دونم يحتوي على 120 شجرة طبيعية.

و وفقا للبيان، فإنه وبعد ورود بلاغ عن الحريق، وصل على الفور مفرزة من منتسبي مركز شرطة الغابات والبيئة في عربت إلى محل الحريق لإخماده والتحقيق في أسباب اندلاعه.

ونتيجة التحقيقات الأولية تم إلقاء القبض على مواطن للاشتباه في تسببه في الحريق، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه أخيراً تم التمكن بمساعدة (فريق طيران محافظة السليمانية)، مراكز الدفاع المدني (عربت + آزادي + تانجارو) من السيطرة على الحريق خلال مدة استغرقت (4) ساعات من الزمن.

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