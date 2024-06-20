“تويوتا” تتصدر مبيعات السيارات في العراق بالربع الأول من 2024

كشفت شركة “Focus 2 Move” المختصة بتقديم بيانات عن أسواق السيارات، يوم الخميس، أن مبيعات سيارات شركة “تويوتا” اليابانية تصدرت على غيرها في خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكرت الشركة في بيان، أنه “من ناحية البيانات التراكمية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي على مستوى العلامات التجارية، فإن سيارات (تويوتا) أصبحت في الصدارة حيث تم بيع 9548 سيارة بارتفاع نسبته 24.3%، تليها (كيا) ثانياً بإجمالي مبيعات بلغ 8471 سيارة بارتفاع 4.2%”.

وأوضحت أن “(هيونداي) احتلت المرتبة الثالثة بـ4051 سيارة بانخفاض 24.4% عن العام السابق، ومن ثم تأتي (MG) في المرتبة الرابعة بـ2921 سيارة بارتفاع 97.4%، وجاءت سيارات (شيري) خامساً بـ1990 سيارة بانخفاض بلغ 25.5%، و(شيفروليت) في المركز السادس بـ1348 سيارة بانخفاض 10%”.

وأشارت إلى أن “(شانجان) احتفظت بالمركز السابع بمبيعات بلغت 919 سيارة بارتفاع 3.5%، تليها (بايك) بـ692 سيارة، ثم (سوزوكي وول) بـ690 سيارة، وأخيراً (غريت وول) بمبيعات بلغت 536 سيارة”.

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