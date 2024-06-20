ثماني مدن عراقية تتصدر قائمة المدن الأعلى حرارة “عالميا”

سجلت اليوم الخميس، ثماني مدن عراقية ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم، وفقا لجدول نشرته محطة “بلاسيرفيل” في كاليفورنيا الأمريكية.

حيث احتلت مدينة العمارة في العراق المرتبة الأولى بأعلى معدل بدرجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

التقرير الذي نشرته المحطة يتضمن قائمة بـ15 منطقة ومدينة حول العالم سجلت أعلى درجات الحرارة خلال فترة القياس المحددة، حيث تأتي العمارة في الصدارة متفوقة على باقي المدن.

وتعرضت العديد من المناطق لموجة حر شديدة خلال هذه الفترة، مما أدى إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وتسجيل أرقام قياسية.

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