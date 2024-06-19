آري هارسين: الديمقراطي الكوردستاني رقم صعب ولا يمكن فعل شيء بدونه

أكد مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني آري هارسين، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن فعل أي شيء بدون الحزب الديمقراطي، متوقعا إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال هارسين، في تصريح لوكالة شفق نيوز إن “المعطيات اثبتت ان الحزب الديمقراطي هو رقم صعب في المعادلة السياسية ولا يمكن إخراجه من المعادلة كما توقع البعض”.

وأضاف أن “تأجيل الانتخابات في العاشر من حزيران الجاري اثبت للجميع انه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، مشيرا إلى أن “الحزب لم يكن ضد الانتخابات، لكنا كنا نريد انتخابات تضمن حقوق الجميع”.

وعن موعد إجراء الانتخابات توقع القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان “تجرى وفق المعطيات في شهر أيلول او تشرين الأول المقبلين”، مشيرا إلى أن “رئاسة الإقليم ووفقا لتصوراتها، قد ناقشت جميع الأطراف بموعد إجراء الانتخابات”.

وقرر مجلس المفوضين، يوم 13 حزيران الحالي، تمديد مدة تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد ومرشحي المكونات الراغبة في المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق لعام 2024.

ومطلع آذار الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن فتح باب التسجيل أمام التحالفات والأحزاب الكوردية الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

ويوم 29 أيار الماضي، طلبت مفوضية الانتخابات الاتحادية، من رئاسة إقليم كوردستان، تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان الاقليم، التي كان من المقرر إجراؤها في العاشر من حزيران الجاري.

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