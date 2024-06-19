نينوى.. افتتاح ساحتي النمرود وفليفل لتسلم الحنطة

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، في وزارة التجارة الاتحادية ، اليوم الأربعاء، عن افتتاح ساحتي النمرود وفليفل في محافظة نينوى لتخفيف الزخم الحاصل في سايلو مخمور وبازوايا، فيما أشارت إلى الكميات المسوقة من الحنطة في المحافظة حتى الآن.

وقال مدير عام الشركة، حيدر نوري الكرعاوي، في بيان: إن “الشركة قررت افتتاح ساحتي النمرود وفليفل في محافظة نينوى لتخفيف الزخم الحاصل في سايلو مخمور وسايلو بازوايا”.

مضيفاً ، أن “هذه الخطوة تأتي لتوفير مزيد من السهولة والمرونة في عملية تسويق الحنطة، وتخفيف الضغط على سايلوي مخمور وبازوايا ، فضلاً عن تسلم المحاصيل بسرعة وكفاءة ومن دون تأخير”.

وأشار الكرعاوي إلى، أن “الطاقة الخزنية لساحة النمرود تبلغ 70,000 طن، بينما تبلغ الطاقة الخزنية لساحة فليفل 25,000 طن”.

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