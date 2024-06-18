تقرير: انخفاض معدلات التضخم في إقليم كوردستان إلى 3.4% في 2023

الانخفاض يعكس نجاح جهود حكومة إقليم كوردستان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

شهد إقليم كوردستان انخفاضاً كبيراً في معدلات التضخم ، حيث انخفض إلى 3.4% في عام 2023 من 7.1% في عام 2022 و7.5% في 2021، بحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة الإحصاء في حكومة الإقليم في حزيران/يونيو 2024.

وسجلت العاصمة أربيل أدنى معدل للتضخم بنسبة 2.4%، تليها دهوك بنسبة 3.8% والسليمانية بنسبة 4.5%. ويعكس هذا الانخفاض نجاح جهود حكومة إقليم كوردستان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

ويفصل التقرير هيكل إنفاق الأسر في الاقليم لعام 2023، ويسلط الضوء على كيفية مساهمة الفئات المختلفة في الإنفاق الإجمالي. واستحوذت الأغذية والمشروبات غير الكحولية على 7.8% من الإنفاق، والمشروبات الكحولية والتبغ 9.7%، الملابس والأحذية 7.4%، الإيجار والوقود والكهرباء 7.2%، اللوازم المنزلية والصيانة 7.9%، الصحة 9% ، النقل 8.4%، الاتصالات 8%، الترفيه والثقافة 8.3%، التعليم 8.6%، المطاعم 7.2%، والسلع والخدمات المتنوعة 10.4%.

ويوضح هذا الانخفاض في معدل التضخم والبيانات التفصيلية لإنفاق الأسرة التدابير الاستباقية المستمرة التي تتخذها حكومة إقليم كوردستان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتهدف هذه التدابير إلى تحسين مستويات معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في الاقليم.

وتعد معدلات التضخم عاملاً اقتصاديًا مركزيًا يحرك قوى السوق، ويؤثر على قرارات توفير الاستثمار، والربحية، والقوة الشرائية، ويحدد سلوك الطلب الكلي بشكل عام. يمكن لكل من التضخم والانكماش أن يتسببا بشكل مختلف في الانكماش الاقتصادي عن طريق اختلال توازن السوق ، وتعتبر المعدلات المتوازنة حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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