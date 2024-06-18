الهجرة: العائدون من مخيم الهول يشملون بالتأهيل المجتمعي

أحصت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، أعداد العراقيين المتواجدين في مخيم الهول، وفيما حذرت من بقائهم، أكدت أن العائدين يشملون بالتأهيل المجتمعي.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح للوكالة الرسمية، إن “مخيم الهول يحتوي على جميع الهاربين من التنظيمات الخارجة عن القانون، وبعض من العوائل التي هربت من معارك الباغوز ودير الزور”، مبينا أنه “تم تشكيل لجنة عالية المستوى للتدقيق في أوضاعهم”.

وأضاف نوري، أن “الوزارة وبعد تدقيق معلومات الهاربين والعوائل الموجودة في مخيم الهول، قررت إعادتهم الى مخيمات التأهيل المجتمعي في الجدعة، والبعض الآخر استطاع التأهل وعاد الى دياره ولم يسجل أي خرق أمني”.

وذكر أن “بقاءهم في المخيم ربما يتسبب في خلق عناصر خارجة عن القانون خطيرة”، موضحا أن “العدد الإجمالي للمتواجدين في مخيم الهول هو أكثر من 50 ألف شخص من دول مختلفة من بينهم 20 ألف شخص من العراق، وتم تقليص العدد”.

وبين أن “عدد العراقيين الذين عادوا الى ديارهم بلغ ما يقارب 3000 شخص”، لافتا الى أن “العائدين من مخيم الهول سيشملون بالتأهيل المجتمعي بالجدعة حسب استجابتهم، حيث بعضهم يتطور سريعا والبعض الآخر يتأخر في الاستجابة”.

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