بناء 41 بركة في إقليم كوردستان للحفاظ على المياه الجوفية والسطحية

للتخفيف من آثار التغير المناخي، اتخذت التشكيلة الحكومية التاسعة، إجراءات كفيلة بحماية الموارد المائية في إقليم كوردستان، حيث وافقت على إنشاء 41 بركة على ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية تزيد على 27 مليار دينار.

إن العواقب المترتبة على تغير المناخ ونضوب المياه العذبة، تشكل تحديات عالمية اليوم، وللتخفيف من آثار التغير المناخي، اتخذ التشكيلة الحكومية التاسعة، الإجراءات اللازمة لحماية الموارد المائية في إقليم كوردستان منذ تشكيلها.

وفقاً للبيانات، وافق مجلس الوزراء، على إنشاء 41 بركة على ثلاث مراحل، بتكلفة إجمالية للإنشاء أكثر من 27 مليار دينار. تم بناء عشرين بركة في المرحلة الأولى، وتمت الموافقة على 14 بركة في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة تمت الموافقة على إنشاء أربع برك إضافية، كما تمت الموافقة على إنشاء 23 بركة أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تجديد البرك بتكلفة، مليار و600 ألف دينار، وتخصيص أكثر من 243 مليار دينار لمشاريع السدود.

وتم بناء البرك في إقليم كوردستان في القرى وهدفها الرئيسي، بالإضافة إلى حماية الموارد المائية، تخزين المياه للزراعة والسياحة، وبحسب إحصائيات المديرية العامة للموارد المائية في إقليم كوردستان، هناك أكثر من 20 سداً وبركة في مرحلة التصميم والإنجاز، توفر جميعها مجتمعة على 87 مليوناً و47 ألف متر مكعب من المياه، كما سيكون لسدود إقليم كوردستان تأثير إيجابي مباشر على العراق.

ويعد الحفاظ على المياه السطحية والجوفية والحد من مخاطر الفيضانات، من أولويات عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم وإدارات ملف المياه.

وعام 2023 خصص مجلس الوزراء 36 مليون دولار لمكافحة الفيضانات في أربيل. ومن هذه الـ36 مليون دولار، تم تخصيص حوالي 22٪، أي ما يربو على 8 مليارات دينار كمرحلة أولى ، وقد أدّى هذا التخصيص إلى حماية أربيل من الفيضانات التي حدثت، حيث ستُجمع الأمطار وستكون لها فوائد سياحية وبيئية لمناطق خارج أربيل، وخاصة في الشمال والشمال الشرقي”.

وأحرزت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان أكبر تقدم في مجال مشاريع البنية التحتية للمياه، لأن لدينا بنية تحتية ضعيفة في هذا المجال، وهناك عمل جارِ على قدم وساق لكن نتائجه لا تظهر بين ليلة وضحاها. وسوف يستغرق وقتاً لقطف ثماره. ويمكننا القول إن التشكيلة الوزارية التاسعة حققت منعطفا كبيرا في مجال البنية التحتية للمياه وسنرى النتائج في السنوات القليلة المقبلة سواء من حيث القوانين والتعليمات، أو من حيث البنية التحتية للمياه ونوعيتها. وعلى الرغم من أن الكثير من العمل قد أنجز في الماضي، إلا أن المشاريع في التشكيلة التاسعة أعلى بكثير من تكاليفها، لذلك نرى أن تكلفة إنشاء بركة واحدة قد انخفضت من 1.6 مليار دينار إلى أقل من 0.8 مليار دينار، أي حوالي نصف تكلفة البركات التي تم إنشاؤها في وقت سابق.

وافقت التشكيلة الوزارية التاسعة، عام 2022 وحده على بناء 37 بركة في عموم إقليم كوردستان بتكلفة نحو 27 مليار دينار، إضافة الى اربع برك أخرى هي في مرحلة الموافقات المالية. وفي المجمل، تلقينا موافقات لإنشاء 41 بركة مائية في العام الماضي، ويجري العمل على بعضها وتم تنفيذ ما يصل إلى 40٪ من العمل.

أولت التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان اهتماماً كبيراً بالمياه، ويجري العمل على سحب المياه من الأنهار إلى المدن. وتواصل حكومة إقليم كوردستان بناء السدود والبرك لخزن المياه. وهذه هي البرك التعاونية التي يتم بناؤها بشكل مشترك بين الحكومة والمواطنين والقرويين، من أجل بناء أكبر عدد ممكن من البرك بأقل تكلفة على أسس علمية وجيولوجية وهيدرولوجية.

هذه العملية ستؤدي إلى مزيد من التقدم والإسراع، وعندما يكون القرويون جزءاً من المشروع، فلن يواجه الكثير من المشاكل.

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