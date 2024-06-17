مدير عام تجارة كوردستان: استئناف إستلام القمح من المزارعين اعتباراً من الغد

قال مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، بأن الوزارة ستستئنف استلام القمح من المزارعين اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

نوزاد شيخ كامل قال لـ (باسنیوز) : ان ” استلام السايلوهات (الصوامع) محصول القمح من المزارعين في مختلف مناطق إقليم كوردستان قد بدأ منذ 10 أيام وقد تم استلام 116 الف طن حتى الآن”.

موضحاً ، ان ” الاستلام توقف ليومين بسبب عطلة عيد الأضحى وان عملية الاستلام من المزارعين ستستئنف اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 18 حزيران”.

وأضاف ، ان ” مدة استلام محصول القمح من المزارعين تمتد حتى 20 تموز المقبل واذا لم يتم استلام الكميات المطلوبة خلال هذه الفترة فسنحاول تمديد المهلة الى أجل آخر”.

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