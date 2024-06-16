يونيو 16, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الدفاع المدني في جومان يتمكن من إنقاذ سيدة استرالية

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فى :أخبار عــامة
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الدفاع المدني في جومان يتمكن من إنقاذ سيدة استرالية

 تمكن فريق من مركز جومان التابع لمديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة، من إنقاذ حياة امرأة أسترالية من الغرق في نهر القيمسان.

وقال كاروان ميراودلي، مدير الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة، لكوردستان24، إنه “تم تنبيههم في الساعة 1:50 فجراً بشأن وجود مواطنة أجنبية محاصر في منطقة قيمسان في منطقة نوبرداني في بلدة جومان”.

وأضاف أن المرأة الأسترالية البالغة من العمر 49 عاما، وهي أستاذة جامعية في بغداد، جاءت إلى إقليم كوردستان مع مجموعة سياحية.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني بمركز جومان تمكنت من إنقاذ المرأة الأجنبية من الغرق في منطقة جبلية صعبة في نهر القيمسان.

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