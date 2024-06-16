إيران تتحدث عن التعاون العلمي مع إقليم كردستان العراق: نتطلع للمزيد

قال ممثل مركز التعاون الدولي التابع لوزارة العلوم والدراسات والتكنولوجيا الإيرانية إنه نظرا لتشابه بيئة وثقافة إقليم كردستان مع سكان الحدود الإيرانيين، فإن هذه الوزارة يولي اهتماما كبيرا في تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي مع اقليم كردستان العراق.

وأشار احسان شيخون، اليوم الأحد، وفق ما نشرت وكالة إرنا الحكومية، إلى أهمية الدبلوماسية العلمية بالنسبة ل‍إيران، معتبرا توسيع التفاعلات العلمية والتكنولوجية أمرا مهما.

وأضاف: في الوضع الحالي، تعد الدبلوماسية العلمية والتكنولوجية مهمة باعتبارها فرصة مهمة للاستفادة من قدرات العلم والتكنولوجيا للمساعدة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية والمصالح الوطنية، فضلا عن استخدام القدرات الدبلوماسية للمساعدة في تعزيز الأنشطة العلمية والتكنولوجية للبلاد، ونأمل أن نشهد قريبا افتتاح مثل هذا المركز في حديقة العلوم والتكنولوجيا في إقليم كردستان.

وأوضح ممثل مركز التعاون الدولي التابع لوزارة العلوم والدراسات والتكنولوجيا الإيرانية: إن نهج محافظ كردستان مهم جداً في توسيع التفاعلات والجهود مستمرة لتحسين مستوى التعاون وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين إقليم كردستان والمنطقة.

وأردف: باعتبارها إحدى أهم استراتيجيات تنمية الصادرات إلى إقليم كوردستان العراق وبوابة دخول المنتجات التكنولوجية والمعرفية الإيرانية إلى سوق إقليم كردستان ودولة العراق ودول الغرب الخليج (مع التركيز على دول الأردن وسوريا)، تلعب الأمانة المذكورة دورًا مهمًا في تعزيز التفاعلات العلمية والتكنولوجية التي تركز على حديقة العلوم والتكنولوجيا في كردستان.

وقال شيخون: تم التأكيد في عدة لقاءات مع نائب تنسيق الشؤون الاقتصادية لمحافظ كردستان ورئيس حديقة العلوم والتكنولوجيا ومحافظ مدينة سروآباد، على الدعم الشامل ل‍مركز التعاون الدولي التابع لوزارة العلوم والدراسات والتكنولوجيا الإيرانية في إنشاء أمانة تطوير التفاعلات العلمية والتكنولوجية مع إقليم كردستان العراق، وطلبت دعم جميع أركان الابتكار في المحافظة والنظام البيئي التكنولوجي للقيام بهذه الخطوة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية