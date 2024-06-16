تركيا نفذت أكثر من 800 قصف وهجوم على اقليم كوردستان منذ بداية 2024

قالت منظمة أميركية إن الجيش التركي هاجم وقصف اقليم كوردستان أكثر من 800 مرة منذ بداية العام الحالي 2024، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين.

وأوضح عضو فريق العراق في منظمة (CPT) الأميركية، كاميران عثمان، لشبكة رووداو الاعلامية أنه ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى حزيران، نفذ الجيش التركي 833 هجوماً وتفجيراً على أراضي إقليم كوردستان، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين.

وبحسب المسؤول فإن القصف والهجمات توزع على المحافظات على النحو التالي:

– محافظة دهوك 365

– محافظة اربيل 356

– محافظة السليمانية: 102

– سنجار في محافظة نينوى: 10

وأضاف كاميران عثمان أنه “وفي اليومين الماضيين فقط، قصف الجيش التركي 27 مرة سلسلة جبال متين وقرية رشافا في ناحية العمادية، وجبل ساوين في قنديل، وقمة جبل كورشل وكيورش في قضاء رانية، وجبل جاسوسان في قضاء بشدر، وقرية كاني ميراني كوماري ونزارة في قضاء بنجوين.

وبحسب CPT، نفذت القوات التركية في عام 2023، 1548 هجوماً وتفجيراً في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى.

ومن بين الهجمات التي وقعت العام الماضي، 1159 هجوماً بالطائرات الحربية، و228 بطائرات بدون طيار، و114 بالمدفعية، وثلاثة باطلاق الرصاص، واثنتان بالألغام الأرضية.

في العام الماضي، تم تنفيذ 475 هجوماً في أربيل، و517 في دهوك، و420 في السليمانية، و36 في نينوى.

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