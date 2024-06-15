اختيار القائممقامين ومديري النواحي في نينوى بعد عطلة العيد

أفاد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم، بأنه سيتم اختيار عدد من المناصب في المحافظة بعد عطلة عيد الاضحى.

وقال محمد جاسم، لشبكة رووداو الاعلامية، يوم السبت (15 حزيران 2024)، إن مجلس محافظة نينوى سيجتمع بعد عطلة عيد الأضحى لاتخاذ قرار بشأن عدد من القائممقامين ومديري النواحي.

في المدة من 28 آذار إلى 14 أيار، فُتح باب الترشيح لمنصب قائممقام سنجار، حيث أرسل 10 أشخاص سيرتهم الذاتية إلى لجنة تابعة لمجلس محافظة نينوى، بهذا الصدد.

وكان من المقرر أن ينتخب مجلس محافظة نينوى قائممقام قضاء سنجار يوم الأحد، لكن العملية تأجلت.

تم فتح باب الترشيح لمنصب قائممقام تلكيف وقائممقام تلعفر بتاريخ 30 ايار 2024، وانتهت المهلة يوم الخميس 6 حزيران 2024.

وكان عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أحمد الدوبرداني، قد صرح لشبكة رووداو الاعلامية، مؤخراً، إنه “ليس من صلاحية المجلس تعيين القائممقامين ومديري النواحي”.

فيما قال رئيس كتلة العزم في مجلس محافظة نينوى أحمد عبد ربه، لشبكة رووداو الاعلامية، مؤخراً، إنه طلب من رئيس مجلس النواب تأجيل اختيار القائممقامين ومديري النواحي.

وبحسب أحمد عبد ربه، فإن آلية الانتخابات خاطئة والطريقة الصحيحة هي أن يرشح المحافظ ثلاثة مرشحين لكل منصب، ويختار المجلس أحدهم.

لكن محمد جاسم، ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني، قال إن مجلس محافظة نينوى لديه صلاحية فتح باب الترشيحات، ومن ثم التصويت لتحديد المناصب.

يتكون مجلس محافظة نينوى من 29 عضواً، 19 للرجال، و7 للنساء، و3 للكوتا.

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