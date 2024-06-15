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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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محافظ نينوى يوجه بتبليط وإعمار وتطوير طريق دير مار متى وجزء من مبنى الدير

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فى :أخبار عــامة
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محافظ نينوى يوجه بتبليط وإعمار وتطوير طريق دير مار متى وجزء من مبنى الدير

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل عن المباشرة بإعمار وتطوير وتبليط طريق دير مار متي الواقع 30 كم شمال الموصل، إلى جانب إعمار أجزاء من مبنى الدير مع الحفاظ على معالمه التاريخية التي تعود لآلاف السنين.

وقال الدخيل في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إنه التقى برئيس أساقفة أبرشية سهل نينوى وعقرة للسريان الأرثوذكس المطران تيمثاوس موسى الشماني وكهنة ورهبان الدير، وأكد أن الدير «معلم من المعالم الحضارية والدينية والسياحية في نينوى».

وأضاف الدخيل بأنه أوعز إلى الجهات المعنية المباشرة بتأهيل طريق الدير بأعلى المواصفات الفنية والهندسية إلى جانب أجزاء متضررة داخل الدير».

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