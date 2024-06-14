الرئيس بارزاني يلتقي وفداً من الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا

التقى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة في مصيف صلاح الدين، وفداً رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، لبحث الوضع الكوردي في سوريا وآخر التطورات السياسية في البلاد.

وترأس الوفد، سكرتير الحزب التقدمي الدكتور صلاح درويش.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الكوردي في سوريا وآخر التطورات السياسية في البلاد والعلاقات بين الطرفين.

وجدد الرئيس بارزاني دعمه في التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف الكوردية في سوريا.

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