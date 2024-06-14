رئيس إقليم كوردستان و وزير الخارجية الإيراني يؤكدان أهمية علاقات طهران مع أربيل وبغداد وفق المصالح المشتركة

اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، ظهر اليوم الجمعة، 14 يونيو/حزيران في أربيل، مع المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري ووفد مرافق له.

وأكد الجانبان في الاجتماع على أهمية علاقات جمهورية إيران الإسلامية مع العراق وإقليم كوردستان على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة، وعلى الرغبة الثنائية في تعزيز العلاقات وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وجدد باقري التعبير عن شكر وتقدير بلاده لإقليم كوردستان على تقديم التسهيلات للزوار الإيرانيين الذين يدخلون عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان بقصد زيارة العتبات المقدسة في جنوب العراق.

من جانبه أثنى نيجيرفان بارزاني على دعم ومساندة إيران للعراق وإقليم كوردستان مشدداً على علاقات جيدة بين الجانبين ، ووصف إيران بالدولة والجارة المهمة، مشيراً إلى العلاقات الثنائية العريقة.

أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين في إقليم كوردستان.

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