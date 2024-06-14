هيئة السياحة تتوقع توافد اكثر من ربع مليون سائح على اقليم كوردستان خلال عطلة الاضحى

توقع المتحدّث باسم الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، إبراهيم عبدالمجيد، اليوم الجمعة، توافد اكثر من ربع مليون سائح من خارج الاقليم ، على المنتجعات السياحية في الإقليم خلال أيام عيد الأضحى.

وقال عبدالمجيد لـ(باسنيوز) انه “من المتوقع أن يزور أكثر من 300 الف سائح إقليم كوردستان، خلال أيام عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف “بمساعدة الجهات المعنية في وزارة الداخلية والاسايش والمراكز السياحية والفنادق والموتيلات والمنتجعات السياحية، تم استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال السياح”.

مبيناً بأن “الاستعدادات تشمل أيضا استقبال السياح في نقاط التفتيش وتوفير المرشدين السياحيين لهم، وتزويدهم بالمعلومات حول الأماكن التي يرغب السياح الذهاب اليها”.

مشيرا الى “فتح الخطوط الساخنة على مستوى مديريات السياحة للتواصل والحصول على المعلومات وحل أي مشكلة تواجه السياح، كما سيتم متابعة الوضع الأمني والأسعار في الأماكن السياحية”.

وأوضح عبدالمجيد بأن “نحو مليوني سائح زاروا إقليم كوردستان خلال الشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 25% منهم كانوا من السياح الأجانب”.

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