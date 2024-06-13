نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه الكامل لإنجاح مهام القنصل التركي الجديد بإقليم كوردستان

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تقديم الدعم الكامل لإنجاح مهام القنصل التركي الجديد في إقليم كوردستان.

ورحب نيجيرفان بارزاني، خلال لقاء جرى اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، بالقنصل العام التركي الجديد أرمان توبجو في إقليم كوردستان، حسب بيان أوردته رئاسة الإقليم.

وبينما بارك رئيس إقليم كوردستان، للقنصل التركي منصبه الجديد قنصلا عاما لبلاده، أكد على كامل الدعم لإنجاح مهامه.

بدوره عبر القنصل العام التركي في إقليم كوردستان، عن ارتياحه بمباشرته مهام منصبه، مؤكدا أن “تركيا تنظر باهتمام لعلاقاتها مع إقليم كوردستان”، بحسب البيان.

وعبر عن “أمله في أن يتمكن خلال فترة شغله لهذا المنصب من المساهمة في زيادة تعزيز العلاقات بين الجانبين”.

ولفت البيان في الختام، إلى أن “أوضاع العراق وإقليم كوردستان والمنطقة عموما، شكلت محورا آخر من اللقاء.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية