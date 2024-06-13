مباحثات هولندية كوردية لإصلاح البيشمركة ومساعدات التحالف الدولي

بحث رئيس أركان وزارة البيشمركة، الفريق الركن عيسى عُزير، مع كبير المستشارين العسكريين للقوات الهولندية، الكولونيل والتر، يوم الخميس، مساعدات التحالف الدولي لقوات البيشمركة، وأهمية هذه العملية.

جاء ذلك، خلال استقباله عُزير، الكولونيل والتر والوفد المرافق له، في ديوان الوزارة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا المشتركة بين وزارة البيشمركة والفريق العسكري الهولندي في إقليم كوردستان، وعملية الإصلاح بوزارة البيشمركة، وخطواتها، ومساعدات التحالف الدولي لقوات البيشمركة، وقد أولى الجانبان أهمية لهذه العملية.

وأكد الجانبان، استمرار العلاقات بين وزارة البيشمركة والفريق الاستشاري العسكري الهولندي، كما دعا رئيس أركان البيشمركة، إلى مواصلة تطوير العلاقات، وأبدى استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق بشكل أوسع بهدف تطوير العلاقات.

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