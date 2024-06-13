يونيو 14, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مباحثات هولندية كوردية لإصلاح البيشمركة ومساعدات التحالف الدولي

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

مباحثات هولندية كوردية لإصلاح البيشمركة ومساعدات التحالف الدولي

بحث رئيس أركان وزارة البيشمركة، الفريق الركن عيسى عُزير، مع كبير المستشارين العسكريين للقوات الهولندية، الكولونيل والتر، يوم الخميس، مساعدات التحالف الدولي لقوات البيشمركة، وأهمية هذه العملية.

جاء ذلك، خلال استقباله عُزير، الكولونيل والتر والوفد المرافق له، في ديوان الوزارة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا المشتركة بين وزارة البيشمركة والفريق العسكري الهولندي في إقليم كوردستان، وعملية الإصلاح بوزارة البيشمركة، وخطواتها، ومساعدات التحالف الدولي لقوات البيشمركة، وقد أولى الجانبان أهمية لهذه العملية.

وأكد الجانبان، استمرار العلاقات بين وزارة البيشمركة والفريق الاستشاري العسكري الهولندي، كما دعا رئيس أركان البيشمركة، إلى مواصلة تطوير العلاقات، وأبدى استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق بشكل أوسع بهدف تطوير العلاقات.

facebookShare on Facebook
Post Views: 12

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi