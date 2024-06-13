انطلاق مشروع توسعة الموصل بعد عطلة الاضحى

سيضيف الى مدينة الموصل اكثر من 160 الف دونم

اعلنت شركة SGI “اس جي أي” الايطالية المنفذة لمشروع التصميم الاساس لمدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) المباشرة بمشروع التوسعة بعد عطلة عيد الاضحى مباشرة ، مشيرة الى ان العمل على جمع البيانات والمعلومات من الدوائر المعنية سيبدأ فعليا بعد العيد مباشرة .

المشرف الاول على مشروع التوسعة ، محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل ، صرح بإن “شركة SGI الايطالية ستشرع بمشروع توسعة مدينة الموصل” ، مشيراً الى ان “الشركة لها باع طويل في هذا المجال”.

مردفاً ، ان ” مهمتها ستكون إعادة تنظيم المدينة خدمياً واقتصادياً”.

ووجّه الدخيل كل القطاعات الامنية والخدمية في نينوى بان ” تتعاون لإنجاح هذا المشروع بالشكل المخطط له لاعادة الحياة الى مدينة الموصل بعد دمار دام عدة سنوات “.

كما لفت الى ان ” التوسعة ستضيف الى مدينة الموصل اكثر من 160,000 دونم سيتم استخدامها لاغراض السكن وانشاء المناطق الخضراء والمولات “وفق قوله.

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ، وقّع عقدًا مع الشركة الهندسية الإيطالية SGI لبدء مشروع متوقف منذ فترة طويلة لتوسيع مدينة الموصل ، ومن شأن المشروع المقترح توسيع المدينة بمقدار 7 كيلومترات (4.5 ميلًا) في جميع الاتجاهات ، ويتضمن تطوير 160 ألف دونم (600 1 هكتار) من الأراضي المخصصة للاستثمار في المشاريع الصناعية والزراعية والإسكانية والسياحية.

ويبلغ عدد سكان نينوى نحو 4 ملايين نسمة، وهي واحدة من أكثر مناطق العراق تنوعًا دينيًا وعرقيًا. غالبية سكانها من العرب والكورد وهم من المسلمين السنة، ويقيم معظمهم في مركز المحافظة (الموصل) ، كما تعد المدينة ومناطق المحافظة أيضًا موطنًا لعدد كبير من المسيحيين.

ووصف الدخيل، في مؤتمر صحفي أعلن فيه عن المشروع، بأنه فرصة لا مثيل لها لنينوى، وقدم لمجلس محافظة المحافظة 20 مشروعًا سيكون مشمولًا بحملة التنمية. بالإضافة إلى ذلك، تخطط إدارة الموصل لبناء مدينة رياضية صغيرة لتحل محل ملعب الإدارة المحلية المتهالك.

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