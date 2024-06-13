المفوضية تمدد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين لانتخابات إقليم كوردستان

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين لانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وذكرت بيان للمفوضية، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، أن “مجلس المفوضين مدد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق”.

وأشار البيان، إلى أن التمديد سيكون لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 24/6/2024″.

وسبق أن فتحت المفوضية باب تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان ابتداءً من 6/8 ولغاية نهاية الدوام الرسمي 2024/6/13.

وكانت المفوضية في وقت سابق، قد اقترحت في كتاب أرسلته إلى رئاسة إقليم كوردستان بالمصادقة على إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في الخامس من أيلول المقبل.

وطلبت المفوضية من رئاسة إقليم كوردستان إصدار مرسوم إقليمي يحدد يوم (5 أيلول 2024) موعداً للاقتراع العام في انتخابات برلمان كوردستان.

في مطلع حزيران الجاري، صادقت الأمانة العامة لمجلس الموظفين ضمن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على قانون توزيع مقاعد برلمان إقليم كوردستان، الموزعة ضمن 4 مناطق انتخابية.

وجاء في نص قرار مجلس المفوضين، الصادر يوم 3 حزيران 2024، تقسيم إقليم كوردستان العراق إلى 4 دوائر (مناطق) انتخابية، وهي “أربيل، دهوك، السليمانية، حلبجة”.

وبيّن المجلس أن برلمان إقليم كوردستان يتكون من 100 مقعد موزعة على المناطق الانتخابية، كالآتي: أربيل (34 مقعداً كلياً) منها 1 مقعد للمكون المسيحي و1 مقعد للتركمان، والسليمانية (38 مقعداً كلياً) منها 1 مقعد للمكون المسيحي و1 مقعد للتركمان، ودهوك (25 مقعداً كلياً) منها 1 مقعد للمكون المسيحي، وحلبجة (3 مقاعد) دون أي مقاعد للمكون المسيحي والتركمان.

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